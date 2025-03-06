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Привычный семейный кроссовер продают в России дешевле «китайцев»

В России продают Mitsubishi Outlander четвертого поколения по цене от ₽3,8 млн

Продажи нового семейного кроссовера Mitsubishi Outlander стартовали в РФ по цене от 3,8 млн рублей. Причем речь идет не о модели калужской сборки, а об автомобиле последнего, четвертого поколения, ввезенного по схеме параимпорта.

Для сравнения, за один из самых продаваемых в РФ китайский автомобилей – Geely Monjaro просят от 4,5 млн рублей, а за паркетник Jaecoo J8 – минимум 4,5 млн рублей.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

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Переднеприводный Outlander у продавца в Туле оснащен «турбочетверкой» объемом 1,5 л мощностью 163 л.с. представлен в комплектации Style Edition. В списке оснащения заявлены: тканевый салон, аналоговая панель приборов, медиасистема с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, светодиодная оптика, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и 18-дюймовые литые диски.

Версию с 2,5-литровым 184-сильным атмосферником за 3,9 млн рублей продавец из Хабаровска привезет под заказ фирма из Хабаровска. За такой бюджет покупатель получит кроссовер с 7-местным салоном, отделанный кожей и алькантарой. В оснащении: двухзонный климат-контроль, 20-дюймовые диски и топовая мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Интерьер Mitsubishi Outlander
Интерьер Mitsubishi Outlander

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Аналогичный Outlander продавец во Владивостоке привезет по цене 4,45 млн рублей, а топовую комплектацию с цифровой «приборкой» и салоном цвета слоновой кости можно заказать за 4,9 млн рублей. У официальных дилеров в Москве, Подмосковье и Петербурге есть в наличии новые 184-сильные кроссоверы четвертого поколения от 5,6 млн рублей.

Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 19
06.03.2025 
Фото:Mitsubishi
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Отзывы о Mitsubishi Outlander

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