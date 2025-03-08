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С праздником Весны!

«За рулем» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта

Редакция «За рулем» спешит поздравить прекрасную половину человечества с праздником Весны! Наше издание делает это каждый год – традиция не прерывается с довоенных времен! Сегодня нам очень хотелось бы вспомнить цитату из нашего журнала, появившуюся ровно 90 лет назад:

«На автотранспорте женщина проявила себя как осторожный, осмотрительный водитель. Редко когда среди шоферов-женщин можно встретить "лихача", "левака" и т.п.», – писал «За рулем» в марте 1935 года.

Готовы подписаться под этими словами и сегодня: решительно отбрасывая предрассудки, заявляем, что женщины за рулем – это, как правило, аккуратные, грамотные, дисциплинированные и в целом очень приятные водители.

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И ведь речь идет не только о дамах, водящих личный автомобиль или мотоцикл. Как и прежде, прекрасный пол можно встретить в такси и на сервисе, на автозаводах и в автомотоспорте... И, чего уж там, везде они способны дать фору многим мужикам! Оставаясь при этом милыми, мудрыми, отзывчивыми участниками нашего большого автомобильного и мотоциклетного сообщества. Желаем вам мирного неба над головой и простого человеческого счастья, дорогие наши!

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«За рулем»
Количество просмотров 10
08.03.2025 
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