Ждут возвращения «корейцев»: многие россияне откладывают покупку авто

«Выберу.ру»: более 20% россиян ждут возвращения корейских автобрендов

Немало россиян откладывает покупку машины, ожидая возвращения корейских автобрендов, показало исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Был проведен опрос 2,5 тыс. автовладельце, который продемонстрировал, что 21% ждет возвращения в Россию корейских машин. Эти респонденты пояснили, что откладывали покупку нового автомобиля с тех пор, как корейские производители покинули рынок РФ.

Еще 2% опрошенных сообщили, что поторопились купить китайскую машину и готовы отказаться от нее и пересесть на корейскую, если представится такая возможность. Еще 5% опрошенных рассказали, что хотели бы купить корейский автомобиль, но не могут этого сделать, так как нужно выплатить прошлый автокредит.

О покупке в период санкций китайского авто и неготовности от него отказаться сообщили 11% опрошенных, 21% приобрел российскую машину, 26% – европейскую.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный семейный кроссовер Toyota появился в России.

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Источник: «Лента.ру»