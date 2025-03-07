В России появится новый кроссовер с бензиновым ДВС — известна дата старта продаж

Новый кроссовер Nordcross 001 на базе Lynk ＆ Co 09 получил ОТТС в России

Первый автомобиль под новым брендом Nordcross сертифицировал в России дистрибьютор марок Knewstar и Belgee в РФ «Слава Моторс Рус». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники.

«Речь идет о перелицованном кроссовере Lynk & Co 09 в бензиновой модификации. Производить машину будет завод Heilongjiang North Special Purpose Vehicle в провинции Хэйлунцзян», – пишут СМИ.

По словам источников в дилерском сообществе, в России новинку будут продавать под названием Nordcross 001, старт продаж запланирован на первую половину июня текущего года.

Под бренд Belgee перешла часть моделей китайской марки Geely, производство автомобилей наладили на мощностях завода в Белоруссии. Бренд Nordcross зарегистрирован в 2024 году, по документам у него такое же юрлицо «Слава Мотор Рус».

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Источник: t.me/chinamashina_news