#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
РАФ-978 и РАФ-977 на автосалоне в Женеве.
9 марта
Почему в СССР создавали отличные минивэны, но не выпускали
Эксперт Канунников раскрыл секреты советских...
Самые проблемные семейные кроссоверы: что с ними не так
9 марта
Самые проблемные семейные кроссоверы: что с ними не так
Эксперты WhatCar перечислили три самых...
В производстве внедорожников УАЗ Патриот применят 3D печать
9 марта
В производстве внедорожников УАЗ Патриот применят 3D печать
Ульяновский автозавод запустил промышленный...

Самые проблемные семейные кроссоверы: что с ними не так

Эксперты WhatCar перечислили три самых ненадежных семейных кроссовера в 2025 году

Эксперты британского портала WhatCar перечислили три самых ненадежных семейных SUV на рынке в 2025 году. Они провели исследование на основе опроса, в ходе которого собственников авто просили оценить надежность своих семейных кроссоверов в возрасте до пяти лет.

Возглавил антирейтинг дизельный Kia Sportage в версиях 2016-2021 г. в. с «рейтингом надежности» 66,2% из 100 при среднем показателе в 92,4%. Примерно 56% опрошенных владельцев Kia Sportage с дизелем рассказали о том, что им пришлось ремонтировать свои автомобили, а среди бензиновых версий с необходимостью ремонта столкнулись только 20%.

Kia Sportage
Kia Sportage

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Проблемы чаще всего возникали с мотором, трансмиссией, электрикой, тормозами, выхлопной и топливной системами, а также элементами кузова и мультимедиа.

На втором месте антирейтинга британский Range Rover Evoque 2011-2019 г. в., набравший 73,8% из 100, а проблемы с ним возникли у 35% опрошенных владельцев. Чаще всего у этой машины ломались электронные системы, подвеска и выхлопная система.

Range Rover Evoque
Range Rover Evoque

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Третью строчку занял выпускаемый с 2017 года Alfa Romeo Stelvio с рейтингом надежности 85,5%. Чаще всего из строя у этого автомобиля выходили аккумулятор, электроника и информационно-развлекательной система.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: WhatCar

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Производители
Количество просмотров 11
09.03.2025 
Фото:Depositphotos | Производители
Поделиться:
Оцените материал:
0