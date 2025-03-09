Самые проблемные семейные кроссоверы: что с ними не так

Эксперты WhatCar перечислили три самых ненадежных семейных кроссовера в 2025 году

Эксперты британского портала WhatCar перечислили три самых ненадежных семейных SUV на рынке в 2025 году. Они провели исследование на основе опроса, в ходе которого собственников авто просили оценить надежность своих семейных кроссоверов в возрасте до пяти лет.

Возглавил антирейтинг дизельный Kia Sportage в версиях 2016-2021 г. в. с «рейтингом надежности» 66,2% из 100 при среднем показателе в 92,4%. Примерно 56% опрошенных владельцев Kia Sportage с дизелем рассказали о том, что им пришлось ремонтировать свои автомобили, а среди бензиновых версий с необходимостью ремонта столкнулись только 20%.

Kia Sportage

Проблемы чаще всего возникали с мотором, трансмиссией, электрикой, тормозами, выхлопной и топливной системами, а также элементами кузова и мультимедиа.

На втором месте антирейтинга британский Range Rover Evoque 2011-2019 г. в., набравший 73,8% из 100, а проблемы с ним возникли у 35% опрошенных владельцев. Чаще всего у этой машины ломались электронные системы, подвеска и выхлопная система.

Range Rover Evoque

Третью строчку занял выпускаемый с 2017 года Alfa Romeo Stelvio с рейтингом надежности 85,5%. Чаще всего из строя у этого автомобиля выходили аккумулятор, электроника и информационно-развлекательной система.

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Источник: WhatCar