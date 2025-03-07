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Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале
7 марта
Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале
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Отечественный бренд автобусов признан лидером продаж в феврале

Автостат: продажи новых автобусов в России упали на 67% за год

Продажи новых автобусов в России по итогам февраля текущего года составили 617 экземпляров, это на 67% меньше, чем в феврале 2024 года. Такие данные озвучили в аналитическом агентстве «Автостат».

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Лидером продаж стал отечественный бренд PAZ, на его долю в феврале пришлось 47% продаж (291 автобус). На втором месте китайский Yutong (98 шт.). Также в топ-5 вошли российские KAMAZ (62 шт.), NEFAZ (48 шт.) и KAVZ (33 шт.).

Что касается модельного рейтинга, то первые три места занимают автобусы производства и Павловского автобусного завода: PAZ 3205 (118 шт.), PAZ 4234 (102 шт.) и PAZ 3204 (69 шт.). Модели NEFAZ 5299 и KAMAZ 6282 (48 и 47 шт. соответственно) занимают четвертое и пятое места.

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В «Автостате» подчеркивают, что сегмент автобусов не зависит от рыночных тенденций. Это связано с тем, что обновление автобусного парка в России происходит в рамках федеральных программ. В целом за первые два месяца 2025 года в РФ реализовано 1 253 новых автобуса – на 58% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Илья Московец/URA.RU/ТАСС
Количество просмотров 22
07.03.2025 
Фото:Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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