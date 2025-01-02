#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Власти региона закупят новые автобусы, троллейбусы и трамваи

Кузбасс вложит 99,8 млрд рублей в развитие транспортной инфраструктуры региона

Кемеровская область получит почти 100 млрд рублей на развитие транспортной системы региона. О грандиозных планах сообщили в пресс-службе правительства субъекта.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«До 2030 года планируется закупить 670 автобусов, 60 троллейбусов и 170 трамваев, реконструировать 258,5 км трамвайных путей, 425,6 км контактной сети, 48 тяговых подстанций. Необходимый объем финансирования - 99,8 млрд рублей», – уточнили в пресс-службе.

Рекомендуем
Датчик глубины брода, блокировки, ремни на магнитах и другие фишки Jetour T2

За последние несколько лет финансирование транспортной сферы составило 26 млрд рублей, в том числе 4,3 млрд рублей – из федерального бюджета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение, и в Кузбасс прибыла делегации кабмина во главе с вице-премьером Александром Новаком, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Роман Старовойт, заместители министров финансов, энергетики, образования России.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Члены делегации осмотрели международный аэропорт имени А.А. Леонова в Кемерове, а глава Кузбасса Илья Середюк доложил о ходе мероприятий в рамках развитии транспортной инфраструктуры. Кроме того, на встрече обсудили состояние дорог, отмечается, что за шесть лет в регионе отремонтировали 1,7 тыс. км дорог, на эти цели было выделено 58,6 млрд рублей. Напомним, Кемеровская область получила награду «Золотой каток» за лучшие достижения и вклад в развитие дорожной отрасли.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / kroshka__nastya
Количество просмотров 706
02.01.2025 
Фото:freepik / kroshka__nastya
Поделиться:
Оцените материал:
-1