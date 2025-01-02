Власти региона закупят новые автобусы, троллейбусы и трамваи

Кузбасс вложит 99,8 млрд рублей в развитие транспортной инфраструктуры региона

Кемеровская область получит почти 100 млрд рублей на развитие транспортной системы региона. О грандиозных планах сообщили в пресс-службе правительства субъекта.

«До 2030 года планируется закупить 670 автобусов, 60 троллейбусов и 170 трамваев, реконструировать 258,5 км трамвайных путей, 425,6 км контактной сети, 48 тяговых подстанций. Необходимый объем финансирования - 99,8 млрд рублей», – уточнили в пресс-службе.

За последние несколько лет финансирование транспортной сферы составило 26 млрд рублей, в том числе 4,3 млрд рублей – из федерального бюджета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение, и в Кузбасс прибыла делегации кабмина во главе с вице-премьером Александром Новаком, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Роман Старовойт, заместители министров финансов, энергетики, образования России.

Члены делегации осмотрели международный аэропорт имени А.А. Леонова в Кемерове, а глава Кузбасса Илья Середюк доложил о ходе мероприятий в рамках развитии транспортной инфраструктуры. Кроме того, на встрече обсудили состояние дорог, отмечается, что за шесть лет в регионе отремонтировали 1,7 тыс. км дорог, на эти цели было выделено 58,6 млрд рублей. Напомним, Кемеровская область получила награду «Золотой каток» за лучшие достижения и вклад в развитие дорожной отрасли.

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Источник: tass.ru