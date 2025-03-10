Новый «загадочный» бренд RSV — раскрываем карты!

Максим Кадаков рассказал, какие машины будут выпускать под новой маркой RSV

Одна из заметных новостей прошлой недели – выпуск первой партии автомобилей под новой маркой Rosva Motors на бывшем заводе ПСМА в Калуге, ранее являвшимся совместным предприятием по производству автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi. 6 марта 2025 года компания «Автомобильные технологии» подтвердила запуск производства машин в рамках проекта RSV.

Первая партия уже сошла с конвейера, но первые автомобили под брендом Rosva Motors были зарегистрированы еще в феврале 2025 года, а сам товарный знак был запатентован в мае прошлого года. Что же это за машины?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Ни дня без нового бренда! Впрочем, бренд RSV был зарегистрирован компанией «Автомобильные технологии» еще в мае 2024 года. И тогда уже было понятно, что под него начнут маскировать автомобили Citroen и Peugeot калужской сборки.

Недавно начата сборка кроссоверов RSV – по сути, это Citroen C5 Aircross с новыми эмблемами. Объем производства пока неизвестен. Полагаю, будет постепенное замещение – наклеить другой шильдик проще простого.

Пока кроссоверы RSV поступают только корпоративным заказчикам и в госструктуры – в частности, в МВД. Вот, например, RSV в ливрее ДПС – на службе в Архангельской области.

От новых брендов уже голова пухнет. А куда деваться?

Было изначально понятно, что включенный в госзакупки калужский Citroen будут закупать – пока бюджет позволяет. Машина дорогая, но хорошая. Насколько надежная? Да уж не хуже других китайских автомобилей.

Но даже китайский Citroen не хочет подпадать под санкции и нагонять тень на головную компанию в Париже. И уж тем более – поставлять автомобили нашим силовым структурам. Так что массовое переименование продолжается.

Первые предположения о выпуске именно машин Citroen на бывшем заводе ПСМА появились еще в январе 2024 года. За год до этого, в начале 2023-го, предприятие перешло под контроль компании «Автомобильные технологии», которая начала поставки в РФ автомобилей Peugeot совместного предприятия Peugeot, Citroen и Dongfeng в Китае. В 2024-м компания запустила сборку Citroen C5 Aircross из китайских машинокомплектов, а теперь эта же модель сходит с калужского конвейера с эмблемами RSV.

Весь автосборочный кластер в Калуге сейчас переживает своего рода перезагрузку: на бывшем заводе Volkswagen начали выпускать кроссоверы Tenet, а бывшая площадка Mitsubishi переориентирована на сборку автомобилей Haval M6.

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Источник: Максим Кадаков