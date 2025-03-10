АВТОВАЗ увеличит выпуск улучшенной версии Нивы

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«ВИС-Авто» расширил производство внедорожников Niva Bronto до 15 кузовов в смену

Дочерняя структура АВТОВАЗа компания «ВИС-Авто» нарастила темпы производства внедорожников Niva Bronto. Эта специальная версия модели Niva Legend входит в модельный ряд Lada и отличается улучшенными внедорожными характеристиками. Теперь вместо 12 кузовов производитель может делать до 15 кузовов в течение одной рабочей смены. Это стало возможно благодаря модернизации сварочного производства и перезапуску линии окраски, простаивавшей с 2016 года.

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Напомним, «ВИС-Авто» сейчас занимает промышленные площади бывшего Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа, переставшего действовать при Бу Андерссоне. Летом 2024 года производство перезапустили уже под эгидой «ВИС-Авто», и сейчас тут собираются варить кузова для Нивы Спорт, вовсю делают пикапы на базе Нивы и Гранты и собственно внедорожники Niva Bronto. Недавняя пауза в производстве этих автомобилей объясняется именно модернизацией производства.

Обновленная Niva Bronto в шоуруме одного из дилерских центров Lada
Обновленная Niva Bronto в шоуруме одного из дилерских центров Lada

По данным независимых источников, сборку Нивы Бронто приостановили осенью 2024 года, а перезапустили процесс в феврале 2025-го. Обновленные машины (после паузы Niva Bronto получила светодиодные ДХО в бесцветных надфарниках) уже появились у дилеров по ценам от 1 487 000 рублей, на 7000 дороже прежней базовой цены.

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От стандартной Нивы Legend версия Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, внедорожными колесами, расширенными колесными арками, усиленным задним мостом, межколесными дифференциалам повышенного трения спереди и сзади, а также некоторыми другими деталями. Теперь такие автомобили выпускаются на «ВИС-Авто» увеличенными темпами – значит, есть спрос. Что касается «ВИС-Авто» в целом, то в ближайшее время общую производительность по всем выпускаемым машинам (пикапы и Нива Бронто) планируют увеличить с 28 до 50 автомобилей в день.

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Источник: На заводе, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
10.03.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+60