АВТОВАЗ увеличит выпуск улучшенной версии Нивы

«ВИС-Авто» расширил производство внедорожников Niva Bronto до 15 кузовов в смену

Дочерняя структура АВТОВАЗа компания «ВИС-Авто» нарастила темпы производства внедорожников Niva Bronto. Эта специальная версия модели Niva Legend входит в модельный ряд Lada и отличается улучшенными внедорожными характеристиками. Теперь вместо 12 кузовов производитель может делать до 15 кузовов в течение одной рабочей смены. Это стало возможно благодаря модернизации сварочного производства и перезапуску линии окраски, простаивавшей с 2016 года.

Напомним, «ВИС-Авто» сейчас занимает промышленные площади бывшего Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа, переставшего действовать при Бу Андерссоне. Летом 2024 года производство перезапустили уже под эгидой «ВИС-Авто», и сейчас тут собираются варить кузова для Нивы Спорт, вовсю делают пикапы на базе Нивы и Гранты и собственно внедорожники Niva Bronto. Недавняя пауза в производстве этих автомобилей объясняется именно модернизацией производства.

Обновленная Niva Bronto в шоуруме одного из дилерских центров Lada

По данным независимых источников, сборку Нивы Бронто приостановили осенью 2024 года, а перезапустили процесс в феврале 2025-го. Обновленные машины (после паузы Niva Bronto получила светодиодные ДХО в бесцветных надфарниках) уже появились у дилеров по ценам от 1 487 000 рублей, на 7000 дороже прежней базовой цены.

От стандартной Нивы Legend версия Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, внедорожными колесами, расширенными колесными арками, усиленным задним мостом, межколесными дифференциалам повышенного трения спереди и сзади, а также некоторыми другими деталями. Теперь такие автомобили выпускаются на «ВИС-Авто» увеличенными темпами – значит, есть спрос. Что касается «ВИС-Авто» в целом, то в ближайшее время общую производительность по всем выпускаемым машинам (пикапы и Нива Бронто) планируют увеличить с 28 до 50 автомобилей в день.

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Источник: На заводе, Автопоток