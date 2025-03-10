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Крупный автодилер выпустит в России свой «народный» автомобиль
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Крупный автодилер выпустит в России свой «народный» автомобиль

Автодилер «Рольф» запустит производство бюджетного автомобиля в России

Один из крупнейших автодилеров РФ «Рольф» планирует начать выпуск автомобилей под собственным брендом. Уточняется, что уже создана специальная группа для работы над новым проектом, сообщила генеральный директор холдинга Светлана Виноградова.

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Планируется выпуск «народного» автомобиля, собирать его хотят на территории России. Технические характеристики, конкретные сроки выхода первого автомобиля под маркой «Рольф» и другие подробности пока не известны.

Виноградова пояснила, что более конкретную информацию о проекте дилер озвучит к концу текущего года.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
10.03.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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