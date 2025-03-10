Этот российский автобренд впервые вошел в десятку самых популярных

Бренд Solaris впервые вошел в топ-10 самых продаваемых автомобильных марок в России

Бренд Solaris впервые вошел в топ-10 самых продаваемых автомобильных марок в РФ. Уточняется, что с 3 по 9 марта в России было продано 387 новых машин этого бренда. Таким образом, Solaris оказался на девятом месте рейтинга.

Лидером продаж остается Lada (5650 проданных машин). Далее следуют Haval (1939 штук), Chery (1724 штуки), Geely (1045 штук), Changan (804 штуки), Omoda (553 штуки), Belgee (425 штук) и Jaecoo (394 штук). На десятом месте Jetour с результатом 358 автомобилей.

Общий объем продаж новых легковых машин в России за указанную неделю составил 16,9 тысячи штук. Это на 16% ниже по сравнению с предыдущей неделей и на 38% меньше относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»