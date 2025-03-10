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Этот российский автобренд впервые вошел в десятку самых популярных

Бренд Solaris впервые вошел в топ-10 самых продаваемых автомобильных марок в России

Бренд Solaris впервые вошел в топ-10 самых продаваемых автомобильных марок в РФ. Уточняется, что с 3 по 9 марта в России было продано 387 новых машин этого бренда. Таким образом, Solaris оказался на девятом месте рейтинга.

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Лидером продаж остается Lada (5650 проданных машин). Далее следуют Haval (1939 штук), Chery (1724 штуки), Geely (1045 штук), Changan (804 штуки), Omoda (553 штуки), Belgee (425 штук) и Jaecoo (394 штук). На десятом месте Jetour с результатом 358 автомобилей.

Общий объем продаж новых легковых машин в России за указанную неделю составил 16,9 тысячи штук. Это на 16% ниже по сравнению с предыдущей неделей и на 38% меньше относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщил, что популярный недорогой кроссовер Renault снова продается в РФ, известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 16
10.03.2025 
Фото:Solaris
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