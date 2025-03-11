#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отечественное масло для Фольксвагенов – уже в сервисных центрах
11 марта
Отечественное масло для Фольксвагенов – уже в сервисных центрах
Моторные масла бренда AGR подходят для...
«Ценовые войны» ждут авторынок России в 2025 году
11 марта
«Ценовые войны» ждут авторынок России в 2025 году
Глава «Рольфа» Виноградова: цены на новые авто...
Эта функция обеспечит доступ в автомобиль и запустит двигатель — объясняем
11 марта
Эта функция обеспечит доступ в автомобиль и запустит двигатель — объясняем
Водителям рассказали о кнопке, способной спасти...

Названы слабые места Chevrolet Cruze российской сборки

Эксперт Чистов назвал 7 проблемных мест Chevrolet Cruze с пробегом

Модель Chevrolet Cruze довольно популярна в России из-за богатого оснащения и хорошей управляемости. Минусы этого автомобиля назвал директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Большой тест недорогих кроссоверов — белорусская сборка против китайской

Так, у машин с популярным мотором 1.8 часто ломается муфта впускного распределительного вала. При этом ее ресурс составляет всего 100 тыс. километров. То же касается термостата и прокладок теплообменника. К тому же автомобиль плохо переносит заправку АИ-92.

У Chevrolet Cruze слабое лакокрасочное покрытие. Уже к 30-40 тыс. километров пробега на кузове образуются сколы.

Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

МКП5 надежна, отмечает специалист. Однако если не менять масло раз в 100 тыс. километров, передачи будут переключаться туго, есть вероятность, что агрегат заклинит, сказал эксперт.

Бамперы этого автомобиля легко ломаются, рассказал Чистов. Сейчас подержанный Chevrolet Cruze в России стоит от 600 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 8
11.03.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Cruze (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cruze  2012
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.
Недостатки:
Слабенький разгон, большой расход топлива.
Комментарий:
Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок работает отлично, а вот коробка ленивая. Ну, я за это время привык. При этом кушает двигатель с весьма хорошим аппетитом. Реальный расход около 12 литров по городу. Но если не топить газ, можно и в 11 уложиться. Еще не перестаю радоваться качеству окраски. За все время даже на сколах нет ржавчины. Машину вроде бы пора продавать, но жалко.
+17