Названы слабые места Chevrolet Cruze российской сборки

Эксперт Чистов назвал 7 проблемных мест Chevrolet Cruze с пробегом

Модель Chevrolet Cruze довольно популярна в России из-за богатого оснащения и хорошей управляемости. Минусы этого автомобиля назвал директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов.

Так, у машин с популярным мотором 1.8 часто ломается муфта впускного распределительного вала. При этом ее ресурс составляет всего 100 тыс. километров. То же касается термостата и прокладок теплообменника. К тому же автомобиль плохо переносит заправку АИ-92.

У Chevrolet Cruze слабое лакокрасочное покрытие. Уже к 30-40 тыс. километров пробега на кузове образуются сколы.

Chevrolet Cruze

МКП5 надежна, отмечает специалист. Однако если не менять масло раз в 100 тыс. километров, передачи будут переключаться туго, есть вероятность, что агрегат заклинит, сказал эксперт.

Бамперы этого автомобиля легко ломаются, рассказал Чистов. Сейчас подержанный Chevrolet Cruze в России стоит от 600 тыс. до 800 тыс. рублей.

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Источник: «Газета.Ru»