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Названы бренды, которые до сих пор не могут распродать машины 2023 года

Целиков, Автостат: больше всего двухлетнего «отстоя» скопилось у Jetta и Livan

Ситуация с затовариванием дилерских складов в российском авторитейле продолжает усугубляться: гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова сообщила, что у дилеров в РФ скопилось уже 800 тысяч нераспроданных новых машин. Еще более интересную статистику приводит Сергей Целиков из «Автостата»: из проданных в январе-феврале 167 тысяч новых легковушек более 8 тысяч – 2023 года выпуска.

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То есть около 5% автомобилей, прежде чем попасть к конечным потребителям, «пылились» на складах дилеров и дистрибьюторов более года, поясняет эксперт. Анализ этих 8 тысяч «старых» машин показывает, что минимум «отстоя» (1-2%) – у массовых брендов с большими объемами продаж, то есть у Lada, Haval, Geely и Chery. В таблице приводится Топ-25 марок с максимальным объемом продаж новых авто, выпущенных в 2023 году. И тут понятно, почему дилеры бьют тревогу из-за низких продаж.

Самое большое количество автомобилей, выпущенных в 2023 году, продано у Changan – 626 штук. Но их доля невелика – всего 7% от общих продаж марки. А вот результат SWM, при сходном количестве, поражает процентовкой: 621 штука «отстоя», что составляет более половины общего объема проданных авто! Отсюда и супердемократичные цены, обеспеченные скидками до 30%.

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Впрочем, переваливающий за 50% уровень демонстрирует не только SWM. Например, ровно 50% «старых» машин – у продавцов Wey. Более 60% – у FAW, почти 80% – у Livan... Большинство автомобилей марки Jetta, везенных по параллельному импорту еще в 2023 году, автосалоны не могут продать до сих пор: в 2025 году на эти машины приходится 85% продаж бренда.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
11.03.2025 
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