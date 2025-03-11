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Названа средняя цена подержанного китайского автомобиля

«Авто.ру»: средняя цена китайского авто с пробегом в РФ составила 3,7 млн рублей

Средняя цена китайской машины с пробегом в России достигла 3,74 млн рублей, выяснили эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». Уточняется, что в феврале средняя стоимость б/у авто не старше 15 лет почти не изменилась у российских, европейских, японских и корейских брендов. Но «китайцы» на «вторичке» подорожали на 2,6%, до 3,74 млн рублей.

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Также эксперты сообщили, что впервые доля китайских марок на вторичке перешагнула границу в 5%. Доля российских брендов превысила 18%, увеличившись год к году на 3%.

Это произошло за счет сокращения доли корейских, японских и европейских машин с 75 до 69%.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
11.03.2025 
Фото:Depositphotos
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