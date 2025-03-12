В России заметно подешевел популярный полноприводный кроссовер
В России кроссовер Jetour Dashing с полным приводом подешевел на 200 тысяч
Кроссовер Jetour Dashing заметно подешевел в России. При этом стали доступнее не все версии машины, а только полноприводные.
Jetour Dashing
Эти модификации за счет прямой скидки теперь можно купить на 200 тыс. рублей дешевле, в итоге стоимость полноприводного Dashing Luxury снизилась до 3,45 млн рублей, а цена полноприводного Dashing Sport теперь составляет 3,6 млн рублей.
Jetour Dashing
Эти варианты кроссовера оснащаются 1,6-литровым турбомотором мощностью 185 л.с. и АКП8. У переднеприводных версий либо 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. в сочетании с МКП6 или 6-ступенчатым роботом, либо 1,6-литровый двигатель мощностью 190 л.с. в связке с 7-ступенчатым роботом.
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Источник: «Автоновости дня»
Фото:Jetour
24
12.03.2025
Фото:Jetour
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