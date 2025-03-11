В России рухнули продажи автомобилей УАЗ

«Автостат»: продажи УАЗ по итогам февраля снизились на 41%

Продажи автомобилей марки УАЗ по итогам февраля текущего года в России упали на 41% в годовом выражении, до 1,65 тыс. В этом месяце больше всего было продано экземпляров семейства коммерческих машин СГР (766 штук), их доля составила 46,4% от общего числа проданных машин.

В феврале было реализовано 389 внедорожников УАЗ Патриот. В топ-5 лидеров продаж также вошли грузовик Профи (272), Пикап (196) и внедорожник Хантер (27).

За январь–февраль текущего года в России было продано 3 тыс. новых автомобилей марки УАЗ, что на 37% меньше аналогичного периода прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

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Источник: «Автостат»