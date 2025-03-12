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При покупке этого автомобиля Lada теперь дают скидку в 300 тыс. рублей

АВТОВАЗ дал скидку 300 000 рублей на модель Lada Aura

АВТОВАЗ предоставляет скидку в 300 тыс. рублей на длиннобазный седан Lada Aura. Уточняется, что условия покупки дифференцированные: или в кредит по программе Lada Finance, или по схеме трейд-ин.

Кредит по фирменной программе на данную модель оформляется на срок от 1 до 7 лет, с первоначальным взносом от 20%. Без учета скидки Aura предлагается в двух комплектациях по цене 2,6 млн рублей и 2,8 млн рублей.

Lada Aura
Lada Aura

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Автомобили Lada Aura появились в продаже осенью прошлого года. В декабре стало известно, что 17 автомобилей Aura пополнили автопарк, обслуживающий депутатов ГД РФ.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: Telegram-канал «Поладим с LADA»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 16
12.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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