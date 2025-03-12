Знакомый надежный кроссовер Skoda привезли в Россию по доступной цене

В России появились в продаже новые Skoda Kamiq по цене от 3,3 млн рублей

Новые Skoda Kamiq продолжают поставлять в РФ по параллельному импорту. Сейчас в продаже есть два автомобиля. Один стоит 3 300 000 рублей, а второй – 3 340 000 рублей.

Оснащается автомобиль 1,6-литровым мотором TSI мощностью 116 л. с., 7-ступенчатым роботом, привод передний. Уточняется, что автомобили чешской сборки.

Skoda Kamiq

Один из автомобилей предлагается в комплектации Style, включающей круиз-контроль, задние датчики парковки, систему бесключевого доступа, мультируль, климат-контроль, обогрев передних сидений и другое.

Второй экземпляр представлен в комплектации Monte Carlo. Его отличают спортивные акценты, подсветка салона, черные зеркала и диски, а также красная прострочка.

Интерьер Skoda Kamiq

В Казахстане Skoda Kamiq стоит от 12 990 000 тенге (около 2 208 000 рублей).

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

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Источник: Российская газета