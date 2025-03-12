Теперь с МКП: седан и хэтчбек Solaris 2025 г. в. стали доступнее

В России стартовали продажи седана и хэтчбека Solaris 2025 года с механикой

У марки Solaris, под которой в Петербурге выпускают аналоги популярных моделей Kia и Hyundai, расширилась линейка седанов KRS и кросс-хэтчбеков KRX 2025 г. в. Теперь в комплектациях Comfort и Luxe AV доступна 6-ступенчатая МКП.

Хотя стоимость авто 2025 г. в. выросла на 20 тысяч рублей по сравнению с версиями 2024 года, появление механики в базовой комплектации Comfort снизило стартовые ценники: стоимость KRS теперь начинается от 2 080 000 рублей, а KRX – от 2 181 000 рублей.

Solaris KRS и Solaris KRX

Седан KRS предлагается по цене 2 080 000 – 2 485 000 рублей, кросс-хэтчбек KRX – от 2 181 000 – 2 586 000 рублей. Комплектация Luxe AV с МКП занимает среднюю позицию в линейке: седан стоит 2 160 000 рублей, а кросс-хэтчбек – 2 261 000 рублей. Те же версии с автоматом дороже на 100 тысяч рублей.

Solaris KRS и KRX – это переименованные Kia Rio и Kia Rio X соответственно. Обе модели оснащаются 1,6-литровым атмосферником мощностью 123 л.с., работающим в паре с МКП6 или автоматом.

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

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Источник: Автоновости дня