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Представлен новый кроссовер Haval с системой интеллектуального вождения: его ждут в РФ

Бренд Haval презентовал кроссовер Xiaolong Max нового поколения

Бренд Haval официально представил кроссовер Xiaolong Max второго поколения. Автомобиль может появиться в России под именем Haval F8.

Новинка получила фирменную гибридную систему Hi4. Цены пока не известны, но раскрыты все технические подробности и данные о комплектациях.

Haval Xiaolong Max
Haval Xiaolong Max

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Передняя часть новинки от Haval украшена светодиодной группой Light of Tyndall с 72 светодиодами и подсвеченным логотипом Haval. В салоне три экрана. Под центральным экраном есть блок физических кнопок.

Новинка получила систему интеллектуального вождения с интегрированным автопарковщиком, двойные шумопоглощающие стекла и трехслойную звукоизоляцию дверей.

Haval Xiaolong Max
Haval Xiaolong Max

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Размеры автомобиля – 4780х1895х1725 мм при колесной базе 2810 мм. По габаритам кроссовер близок к Geely Monjaro.

Гибридных систем у новинки две: в базовой предусмотрен 1,5-литровый атмосферник мощностью 115,5 л.с., а в топовой – 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. Максимальная емкость тяговой батареи составляет 27,54 кВт·ч, запас хода на чистом электричестве равен 126 км.

Интерьер Haval Xiaolong Max
Интерьер Haval Xiaolong Max

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

Источник: CarNewsChina

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Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 9
12.03.2025 
Фото:CarNewsChina
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