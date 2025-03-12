Представлен новый кроссовер Haval с системой интеллектуального вождения: его ждут в РФ

Бренд Haval презентовал кроссовер Xiaolong Max нового поколения

Бренд Haval официально представил кроссовер Xiaolong Max второго поколения. Автомобиль может появиться в России под именем Haval F8.

Новинка получила фирменную гибридную систему Hi4. Цены пока не известны, но раскрыты все технические подробности и данные о комплектациях.

Haval Xiaolong Max

Передняя часть новинки от Haval украшена светодиодной группой Light of Tyndall с 72 светодиодами и подсвеченным логотипом Haval. В салоне три экрана. Под центральным экраном есть блок физических кнопок.

Новинка получила систему интеллектуального вождения с интегрированным автопарковщиком, двойные шумопоглощающие стекла и трехслойную звукоизоляцию дверей.

Haval Xiaolong Max

Размеры автомобиля – 4780х1895х1725 мм при колесной базе 2810 мм. По габаритам кроссовер близок к Geely Monjaro.

Гибридных систем у новинки две: в базовой предусмотрен 1,5-литровый атмосферник мощностью 115,5 л.с., а в топовой – 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. Максимальная емкость тяговой батареи составляет 27,54 кВт·ч, запас хода на чистом электричестве равен 126 км.

Интерьер Haval Xiaolong Max

Ранее «За рулем» сообщил, что доступный 7-местный кроссовер подешевел в РФ второй раз за месяц.

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Источник: CarNewsChina