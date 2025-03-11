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Мощный мотор, полный привод: в России стартуют продажи нового кроссовера

Haval раскрыл дату начала продаж нового кроссовера H7 в России

Онлайн-презентация нового кроссовера Haval H7 пройдет 17 марта 2025 года. Ожидается, что в ходе мероприятия будет объявлено о старте продаж новинки.

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Haval H6
Haval H6

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Кроссовер будет доступен в трех комплектациях. Габариты Haval H7: 4705*1908*1780 мм. Модель оснащают 2-литровым мотором на 192 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Автомобиль доступен с полным приводом.

У автомобиля есть проекционный дисплей с отображением подсказок навигации, мультимедиа с большим экраном, голосовое управление, шесть подушек безопасности и многое другое. Уточняется, что новинку адаптируют для рынка России. Так, она получит пакет зимних опций и регулировку ремней по высоте.

Haval H6
Haval H6

Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.

Источник: пресс-служба бренда Haval

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
11.03.2025 
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
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