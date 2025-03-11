Мощный мотор, полный привод: в России стартуют продажи нового кроссовера
Haval раскрыл дату начала продаж нового кроссовера H7 в России
Онлайн-презентация нового кроссовера Haval H7 пройдет 17 марта 2025 года. Ожидается, что в ходе мероприятия будет объявлено о старте продаж новинки.
Haval H6
Кроссовер будет доступен в трех комплектациях. Габариты Haval H7: 4705*1908*1780 мм. Модель оснащают 2-литровым мотором на 192 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Автомобиль доступен с полным приводом.
У автомобиля есть проекционный дисплей с отображением подсказок навигации, мультимедиа с большим экраном, голосовое управление, шесть подушек безопасности и многое другое. Уточняется, что новинку адаптируют для рынка России. Так, она получит пакет зимних опций и регулировку ремней по высоте.
Haval H6
Ранее «За рулем» сообщил, что названы пять минусов Hyundai Solaris.
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Источник: пресс-служба бренда Haval
Фото:Haval
11.03.2025
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H7 (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
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