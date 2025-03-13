Россия представила новый мощный трактор

«Ярославский трактор» запускает сборку новой сельхозмашины Ярославец Я-250СХ

Объединение «Ярославский трактор» запускает в производство новую сельхозмашину – Ярославец Я-250СХ. Базовая модель Ярославец Я-250, ставшая очередной модернизацией легендарного трактора Т-150, выпускается на расположенном под Ярославлем предприятии уже около трех лет. Теперь же в серии стартует специальная версия для сельского хозяйства – отсюда и буквы в индексе модели.

Машину с шарнирно-сочлененной рамой собирают из отечественных компонентов. Шестицилиндровый турбодизель ЯМЗ-536 ставят в трех вариантах мощности: 180, 240 или 250 л.с. Коробка передач – с гидравлическим переключением каждого диапазона, 12 передач вперед и 4 назад. Гидравлика трактора с насосом мощностью 50 л/мин обеспечивает работу коробки, рулевого управления и навесного оборудования. Топливный бак – 450 л.

Полноприводный трактор имеет полную массу 8460 кг и относится к тяговому классу 3. Ярославец Я-250СХ способен тянуть пятикорпусный плуг и нести на себе разнообразное навесное оборудование. Максимальная скорость машины составляет 40 км/ч.

На модификации Ярославец Я-250СХ планируется к применению система автономного вождения, включающая модуль стереозрения, датчик угла поворота, модуль связи/навигации и систему гидроуправления. Машина получила ОТТС еще в феврале, а продажи серийных тракторов планируют начать летом. На 2025 год запланированы к выпуску 30 экземпляров Ярославец Я-250СХ.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Ярославец, Максим Кадаков