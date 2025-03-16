Это надо видеть: международные соревнования погрузчиков!

Блогер рассказал о кубке мира среди операторов погрузчиков Stapler Cup

А вы знали, что существует кубок мира среди операторов вилочных погрузчиков? Ежегодное международное соревнование Stapler Cup выросло из локального мероприятия, которое впервые провели в 1992 году.

Водителям погрузчиков необходимо показать все умение в погрузке и выгрузке – среди заданий есть очень и очень необычные. Совсем маленькие предметы, емкости с водой и другие хитроумные грузы необходимо доставить к цели, по пути искусно маневрируя и затрачивая минимум времени. Джимхана на максималках!

С 2007 года Stapler Cup обрел международный статус – с тех пор на конкурс съезжаются мастера погрузки со всего мира. В зрителях недостатка нет – обычно на соревнованиях присутствуют тысячи людей. Ведется трансляция с нескольких профессиональных камер, идет комментирование – все по взрослому!.. Эти и другие удивительные явления из мира спецтехники – в новом видео!

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Источник: ПРО Технику