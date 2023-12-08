Опубликована посмертная «электрическая джимхана» Кена Блока
Знаменитый шоумен, экстремал и спортсмен Кен Блок покинул этот мир в январе 2023 года, но оказывается, успел снять последнюю часть электрической версии знаменитой джимханы – Electrikhana TWO.
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Совсем незадолго до своей гибели, в ноябре 2022 года, Блок и знаменитый экстрим-коллектив Hoonigan прибыли в Мехико и привезли туда электрический спорткар Audi S1 E-tron Quattro в уникальной комплектации Hoonitron, созданной специально для джимханы.
Та съемка стала для Кена Блока последней. Мы не плачем, это просто слезы. И сквозь них можно добавить, что у Кена осталась дочь Лия, которая продолжает дело отца...
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Видео: Hoonigan