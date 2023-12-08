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Опубликована посмертная «электрическая джимхана» Кена Блока

Electrikhana TWO Кена Блока вышла почти через год после смерти легенды экстрима

Знаменитый шоумен, экстремал и спортсмен Кен Блок покинул этот мир в январе 2023 года, но оказывается, успел снять последнюю часть электрической версии знаменитой джимханы – Electrikhana TWO.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Совсем незадолго до своей гибели, в ноябре 2022 года, Блок и знаменитый экстрим-коллектив Hoonigan прибыли в Мехико и привезли туда электрический спорткар Audi S1 E-tron Quattro в уникальной комплектации Hoonitron, созданной специально для джимханы.

Та съемка стала для Кена Блока последней. Мы не плачем, это просто слезы. И сквозь них можно добавить, что у Кена осталась дочь Лия, которая продолжает дело отца...

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Видео: Hoonigan

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
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