Опубликована посмертная «электрическая джимхана» Кена Блока

Electrikhana TWO Кена Блока вышла почти через год после смерти легенды экстрима

Знаменитый шоумен, экстремал и спортсмен Кен Блок покинул этот мир в январе 2023 года, но оказывается, успел снять последнюю часть электрической версии знаменитой джимханы – Electrikhana TWO.

Совсем незадолго до своей гибели, в ноябре 2022 года, Блок и знаменитый экстрим-коллектив Hoonigan прибыли в Мехико и привезли туда электрический спорткар Audi S1 E-tron Quattro в уникальной комплектации Hoonitron, созданной специально для джимханы.

Та съемка стала для Кена Блока последней. Мы не плачем, это просто слезы. И сквозь них можно добавить, что у Кена осталась дочь Лия, которая продолжает дело отца...

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Видео: Hoonigan