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История циклична: автоконцерн Германии готов встать на военные рельсы

Глава Volkswagen Блуме допускает выпуск военной техники на заводах в Германии

Автоконцерн Volkswagen «открыт» для производства военной техники на своих заводах. Об этом заявил генеральный директор Оливер Блуме в интервью радиостанции NDR и телеканалу ZDF.

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«Мы принципиально открыты для таких тем», – цитируют СМИ главу Volkswagen.

Рассуждая о будущем предприятий Volkswagen в немецких городах Оснабрюк и Дрезден (напомним, эти заводы планируют закрыть), Блуме подчеркнул, что топ-менеджмент тщательно анализирует потребности военной промышленности страны в технике.

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На текущем этапе никаких конкретных мер относительно реализации таких планов пока не предпринимается, но концерн рассматривает все варианты, подчеркнул Блуме.

Стоит отметить, что у немецкого холдинга уже есть опыт военного производства. В период с 1939 по 1945 годы на заводе выпускался Volkswagen Typ 82 Kübelwagen, заслуживший статус самого массового легкого армейского автомобиля Германии времен Второй мировой войны.

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
13.03.2025 
Фото:Unsplash
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