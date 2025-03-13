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Как раньше — не будет: дилеры рассказали, чего ждать в России ушедшим автоконцернам

Дилеры рассказали, когда могут вернуться ушедшие автобренды

Слухи о возвращении зарубежных автобрендов дезориентируют покупателей и дают ложные надежды на то, что все будет «как раньше». Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

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Реальность такова, что без локального производства массовый бренд не выдержит конкуренцию на авторынке России, убежден топ-менеджер. Маловероятно, что покупатели захотят переплачивать за лояльность к «вернувшемуся бренду» разницу в утильсборе в 30%.

«Если говорить о возможности возвращения ушедших иномарок, мы зафиксировали падение трафика сразу, как только эта новость стала расходиться по СМИ и соцсетям. Падение было значительным, доходило до 20-30% период к периоду. Отвечая на вопрос, какая доля потребителей может отложить на этом фоне покупку до возможного возвращения ушедших брендов, мое мнение – 0%», – категоричен в своем мнении топ-менеджер.

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Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что если зарубежные бренды и вернутся в Россию, то не раньше 2028 года.

«А на дворе у нас 2025 год. Если человек готов ждать три года, это говорит о том, что ему просто не нужна сейчас машина, и он ждет удобный момент, думая, что совсем скоро они вернутся. Никто никуда не вернется в ближайшие три года», – прогнозирует эксперт.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский также убежден, что никто из ушедших брендов не вернется в РФ в 2025 году, потому что для этого нет никаких предпосылок и условий.

«Конечно, можно формально поставить галочку – зарегистрирована компания “Бренд 1”, но в реальности это будет просто галочка. Пока не снимут большинство санкций на автомобильный бизнес, а не только на сами автомобили, никто из больших игроков не вернется в РФ. А если начнется этот процесс, то, к сожалению, рынок еще больше уйдет «в минус», – подчеркивает эксперт.

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Китайские бренды начнут закрываться, а на открытие новых понадобится время, потому что этот процесс потребует соблюдения стандартов и новых инвестиций, подытожил Ольховский.

Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
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