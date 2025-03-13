Как раньше — не будет: дилеры рассказали, чего ждать в России ушедшим автоконцернам

Дилеры рассказали, когда могут вернуться ушедшие автобренды

Слухи о возвращении зарубежных автобрендов дезориентируют покупателей и дают ложные надежды на то, что все будет «как раньше». Об этом заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Реальность такова, что без локального производства массовый бренд не выдержит конкуренцию на авторынке России, убежден топ-менеджер. Маловероятно, что покупатели захотят переплачивать за лояльность к «вернувшемуся бренду» разницу в утильсборе в 30%.

«Если говорить о возможности возвращения ушедших иномарок, мы зафиксировали падение трафика сразу, как только эта новость стала расходиться по СМИ и соцсетям. Падение было значительным, доходило до 20-30% период к периоду. Отвечая на вопрос, какая доля потребителей может отложить на этом фоне покупку до возможного возвращения ушедших брендов, мое мнение – 0%», – категоричен в своем мнении топ-менеджер.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что если зарубежные бренды и вернутся в Россию, то не раньше 2028 года.

«А на дворе у нас 2025 год. Если человек готов ждать три года, это говорит о том, что ему просто не нужна сейчас машина, и он ждет удобный момент, думая, что совсем скоро они вернутся. Никто никуда не вернется в ближайшие три года», – прогнозирует эксперт.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский также убежден, что никто из ушедших брендов не вернется в РФ в 2025 году, потому что для этого нет никаких предпосылок и условий.

«Конечно, можно формально поставить галочку – зарегистрирована компания “Бренд 1”, но в реальности это будет просто галочка. Пока не снимут большинство санкций на автомобильный бизнес, а не только на сами автомобили, никто из больших игроков не вернется в РФ. А если начнется этот процесс, то, к сожалению, рынок еще больше уйдет «в минус», – подчеркивает эксперт.

Китайские бренды начнут закрываться, а на открытие новых понадобится время, потому что этот процесс потребует соблюдения стандартов и новых инвестиций, подытожил Ольховский.

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Источник: autostat.ru