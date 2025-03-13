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В России подешевели машины с пробегом от частников

Цены на подержанные автомобили у автодилеров в России выросли на 8%

В феврале 2025 года цены на б/у авто у дилеров в России увеличились на 8% по сравнению с январем. Средняя цена на машины в этом сегменте составила 2,12 млн рублей сообщают эксперты «Авто.ру Бизнес».

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При этом средняя стоимость машин от частников в феврале составила 1,28 млн рублей, что на 0,5% ниже, чем в январе.

Директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин пояснил, что, учитывая высокую стоимость денег, дилеры с большой осторожностью их инвестируют, и чаще при выкупе предпочитают более свежие машины в хорошем состоянии, снижая долю старых авто на складах, что ведет к удорожанию стоков.

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Уточняется, что всего в феврале 2025 года на цифровых платформах зарегистрировали 1,73 млн предложений о продаже б/у авто. Это на 10% больше, чем в декабре прошлого года, и на 7% – чем в январе этого года. С начала года объем предложений от частных продавцов продолжает расти. То же самое касается и предложений от дилеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
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