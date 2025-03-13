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Audi, Lada, Haval: популярный маркетплейс запустил продажи подержанных машин

На Ozon стартовали продажи автомобилей с пробегом

На Ozon начались продажи авто с пробегом. Среди представленных марок – Audi, Geely, Jetour, Lada, Haval и другие авто от проверенных дилеров: Pango Cars и ГК «Борисхоф», сообщили в компании.

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Покупка таких авто доступна для пользователей из Москвы, Подмосковья и Краснодара. В будущем географию продаж планируют расширить. Уточняется, что продавать б/у авто на Ozon могут лишь профессиональные участники рынка. Все предлагаемые машины прошли техническую и юридическую проверку дилеров.

Руководитель Ozon авто Алексей Махмудов пояснил, что ассортимент б/у машин на площадке будет расширяться.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
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