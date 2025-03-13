Подготовка машины к весне: советы эксперта

Эксперт Матвеев назвал 10 шагов при подготовке автомобиля к весне

В зимний период автомобиль используют в сложных условиях, что отражается на состоянии аккумулятора, тормозной системы, подвески, других узлов и механизмов. Чему уделить внимание при подготовке машины к весне, рассказал директор компании «КЛЮЧАВТО ПАРТС» Николай Матвеев.

Так, нужно проверить состояние тормозной системы. Низкие температуры во время зимы могут негативно сказаться на состоянии компонентов, в частности, резиновых уплотнителей, что может привести к утечкам тормозной жидкости.

Комментарий эксперта

Николай Матвеев, директор компании «КЛЮЧАВТО ПАРТС»:

– Также необходимо проверить аккумуляторную батарею. Важно оценить уровень заряда и, при необходимости, очистить клеммы от окисления. Рекомендуется заменить моторное масло, а также проверить состояние всех технических жидкостей.

Также, по словам специалиста, обязательной является замена всех фильтров (воздушного, масляного и салонного). Зимние условия эксплуатации способствуют их быстрому загрязнению.

Необходимо проверить систему охлаждения, уровень антифриза и работоспособность вентилятора, при необходимости заменить охлаждающую жидкость. Также стоит убедиться в исправности системы кондиционирования. Недостаточное охлаждение может указывать на утечку фреона.

Необходимо проверить подвеску и рулевое управление, которые подвергаются повышенной нагрузке в зимний период из-за реагентов и неровностей дорог. Нужно убедиться в исправности всей светотехники, включая фары и указатели поворота.

Из-за возможности образования коррозии, следует тщательно вымыть автомобиль, чтобы удалить реагенты и въевшуюся грязь после зимнего сезона. После мойки рекомендуется обработать кузов антикоррозийными средствами и полиролью, а также навести порядок в салоне.

При стабильной плюсовой среднесуточной температуре следует произвести замену зимней резины на летнюю, подытожил Матвеев.

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