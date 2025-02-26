Подготовка автомобиля к весне: проверяем, чистим, моем

Дмитрий Николаевич напомнил, как подготовить автомобиль к теплому сезону

Весна – то время, когда автомобиль требуется взбодрить, вернуть ему свежесть и подготовить к длительным поездкам.

После зимы в нем могут накопиться скрытые проблемы — от снижения емкости аккумулятора до износа тормозной системы и подвески.

Температурные перепады, влага, дорожные реагенты и длительные простои в холодные месяцы негативно влияют на техническое состояние машины, поэтому весенний осмотр — не простая формальность, а необходимость для надежной работы в новом сезоне.

Мнение эксперта

Дмитрий Николаевич, продакт-менеджер компании Energon (бренд Delta):

– Первое, с чего стоит начать, – это аккумулятор. Даже если зимой он не подводил, нет гарантии, что за холодные месяцы не потерял часть емкости. Особенно это актуально, если машина долго стояла без движения или запускалась на короткие поездки, когда АКБ не успевал полностью зарядиться от генератора. Рекомендую проверить напряжение – в исправном состоянии оно должно быть не ниже 12.6 В.

Если цифры ниже, аккумулятор стоит дозарядить, а если ему уже больше 3-4 лет и он быстро теряет заряд, задуматься о замене. Также осмотрите клеммы – зимой на них часто образуется окисление, которое ухудшает контакт. Очистить их можно щеткой и обработать специальной смазкой, чтобы предотвратить повторное окисление.

Следующий важный момент – проверка подвески и тормозной системы. Дорожные реагенты и снежная каша с песком негативно сказываются на состоянии тормозных дисков и колодок. Прислушайтесь, нет ли посторонних звуков при торможении, проверьте уровень тормозной жидкости. При переходе на летние шины не забудьте проверить давление в покрышках, так как зимой оно могло снизиться, а также осмотреть резину на предмет повреждений.

Весной стоит уделить внимание и электрике. Влага, которая накапливалась в разъемах и контактах, может привести к перебоям в работе различных систем.

Проверьте работу светотехники, стеклоподъемников, кондиционера, а также систем комфорта. Если в автомобиле есть дополнительные потребители энергии (сигнализация, видеорегистратор, автозапуск), проследите, не потребляют ли они слишком много тока в режиме покоя – это может привести к разряду аккумулятора уже в первые теплые дни.

Ну и, конечно, мойка днища и антикоррозийная обработка – обязательный пункт после зимы. Остатки соли и реагентов могут ускорять коррозию, особенно в скрытых полостях. Обратите внимание на лакокрасочное покрытие – мелкие сколы лучше сразу закрасить, чтобы предотвратить распространение ржавчины.