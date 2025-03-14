#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как понять, когда менять свечи зажигания — рассказываем
14 марта
Как понять, когда менять свечи зажигания — рассказываем
Водителям рассказали, как свечи зажигания могут...
Скидки на авто в РФ выросли до 100-300 тыс. рублей: что будет с ценами дальше
14 марта
Скидки на авто в РФ выросли до 100-300 тыс. рублей: что будет с ценами дальше
Эксперт Иванов: Цены на автомобили в России...
В России резко подешевели популярные кроссоверы — известна цена
14 марта
В России резко подешевели популярные кроссоверы — известна цена
Haval анонсировал скидки до 350 тыс. рублей на...

Возвращение западных брендов: что изменит снятие санкций?

ЦПОГИ: отмена санкций может изменить правила игры на авторынке России

Аналитики Центра поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ) считают, что возвращение западных и азиатских производителей на рынок способно кардинально изменить текущую ситуацию на российском автомобильном рынке. Разумеется, если будут сняты санкции.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Продажи новых автомобилей в России в феврале 2025 года составили всего 80 тыс. шт. (-24% к прошлому году). Эксперты объясняют это ожиданиями потребителей, которые откладывают покупки в надежде на возвращение популярных марок, таких как Mercedes-Benz, Kia, Toyota и Hyundai.

Рекомендуем
Возвращение Renault в Россию: на каких условиях возможно сотрудничество?

Санкции, введенные США в 2022 году, стали поворотным моментом для мирового автопрома, что привело к росту интереса к китайским автомобилям. В 2023 году Китай стал лидером по экспорту машин, а поставки в Россию выросли в семь раз, достигнув почти 12 млрд долларов. Однако с отменой санкций ситуация может существенно измениться, полагают аналитики.

Возвращение западных производителей на российский рынок возможно уже к 2027 году, но для этого потребуется восстановление локального производства. Компании, такие как Hyundai, Kia, Renault и Nissan, покинули Россию в 2022-2023 годах, оставив за собой возможность выкупа своих активов. Это облегчит их возвращение, хотя потребуются значительные инвестиции в восстановление мощностей.

После прекращения сотрудничества с зарубежными партнерами российские регуляторы могут ввести более строгие требования для иностранных компаний, включая высокую локализацию, создание новых производств и контроль над ценами. Эти меры могут существенно усложнить деятельность большинства международных брендов, рассказал ранее «За рулем» аналитик Алексей Тузов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:EPA/ТАСС
Количество просмотров 31
14.03.2025 
Фото:EPA/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0