Возвращение западных брендов: что изменит снятие санкций?

ЦПОГИ: отмена санкций может изменить правила игры на авторынке России

Аналитики Центра поддержки общественных и гражданских инициатив (ЦПОГИ) считают, что возвращение западных и азиатских производителей на рынок способно кардинально изменить текущую ситуацию на российском автомобильном рынке. Разумеется, если будут сняты санкции.

Продажи новых автомобилей в России в феврале 2025 года составили всего 80 тыс. шт. (-24% к прошлому году). Эксперты объясняют это ожиданиями потребителей, которые откладывают покупки в надежде на возвращение популярных марок, таких как Mercedes-Benz, Kia, Toyota и Hyundai.

Санкции, введенные США в 2022 году, стали поворотным моментом для мирового автопрома, что привело к росту интереса к китайским автомобилям. В 2023 году Китай стал лидером по экспорту машин, а поставки в Россию выросли в семь раз, достигнув почти 12 млрд долларов. Однако с отменой санкций ситуация может существенно измениться, полагают аналитики.

Возвращение западных производителей на российский рынок возможно уже к 2027 году, но для этого потребуется восстановление локального производства. Компании, такие как Hyundai, Kia, Renault и Nissan, покинули Россию в 2022-2023 годах, оставив за собой возможность выкупа своих активов. Это облегчит их возвращение, хотя потребуются значительные инвестиции в восстановление мощностей.

После прекращения сотрудничества с зарубежными партнерами российские регуляторы могут ввести более строгие требования для иностранных компаний, включая высокую локализацию, создание новых производств и контроль над ценами. Эти меры могут существенно усложнить деятельность большинства международных брендов, рассказал ранее «За рулем» аналитик Алексей Тузов.