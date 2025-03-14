Эти авто из Китая были в кортеже белорусского президента — они есть и в России

В кортеже Лукашенко кроме лимузина Aurus заметили автомобили Tank и Hongqi

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Москве. Накануне белорусский лидер прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на российском автомобиле Aurus Senat. Видео кортежа опубликовали в Сети.

Лукашенко подготовили лимузин Aurus с государственным флагом Белоруссии. В кортеж входили также несколько китайских внедорожников Tank 500 и седанов Hongqi H9. Возглавлял президентскую колонну мотоциклетный караул.

Напомним, 13 марта начался официальный визит белорусского президента в Россию для встречи с Владимиром Путиным. В ходе встреч главы стран подпишут ряд важных документов по разным отраслям экономики. По прибытии в аэропорт Лукашенко встречали с красной дорожкой, почетным караулом и оркестром.

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Источник: t.me/pul_1