Hongqi готовит к выходу на российский рынок достойного конкурента Mercedes-Maybach

Hongqi официально привезет в Россию сверхкомфортную версию седана Hongqi H9+

Китайский автопроизводитель Hongqi, известный своими роскошными автомобилями, готовится к серьезному вызову Mercedes-Maybach на российском рынке. Компания планирует официально запустить продажи удлиненной версии своего флагманского седана Hongqi H9+, который по своим характеристикам и дизайну стремится составить конкуренцию легендарному немецкому бренду.

Hongqi H9+

Hongqi H9+ – это удлиненная версия седана Hongqi H9, получившая дополнительные 200 миллиметров между дверями. Это создает просторный и комфортабельный салон, который, по утверждению производителя, максимально приближен к «лимузинному» формату. В дополнение к увеличенной длине, H9+ отличается от стандартной версии расширенным списком опций и безальтернативным 3,0-литровым бензиновым V6 двигателем, в то время как обычный H9 доступен с рядным 2,0-литровым турбомотором.

Интерьер Hongqi H9+

Hongqi H9+ на 13 сантиметров короче Mercedes-Maybach Z223, однако ценник на китайский седан почти вдвое ниже. Несмотря на более доступную стоимость, H9+ предлагает широкий набор современных технологий, роскошную отделку салона и динамичный дизайн, который не уступает немецкому конкуренту.

В настоящее время Hongqi H9+ проходит плановый рестайлинг, который, как ожидается, затронет дизайн передней панели, расширит стандартный набор опций и принесет новые, более современные элементы в салон. По данным Auto.ru, после обновления модель получит классический 8-ступенчатый автомат и систему полного привода, что значительно расширит ее аудиторию.

В России уже доступны неофициально ввезенные Hongqi H9+, выпуска 2022 года. Цены на эти автомобили колеблются в районе 13,5-16,0 миллиона рублей. Однако, с началом официальных поставок ожидается снижение стоимости и увеличение спроса на эту модель.

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Источник: Тарантас Ньюс