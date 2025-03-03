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Качество отечественного автомобиля положительно оценили на самом высоком уровне

Путин на встрече с главой Татарстана Миннихановым оценил качество Aurus

Президент РФ Владимир Путин по достоинству оценил технические характеристики и функционал отечественного автомобиля Aurus.

В ходе встречи российского лидера с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым глава республики детально и обстоятельно рассказал о полной сборке российской машины на производственных мощностях в Елабуге.

Aurus Komendant
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«Хорошая машина», – констатировал лидер РФ.

Минниханов, в свою очередь, заверил, что производство автомобилей будет эффективно развиваться.

Напомним, продажи отечественного люксового автомобиля Aurus по итогам 2024 года выросли на 5% по сравнению с 2023 годом – со 115 до 121 экземпляра. Самой продаваемой моделью стал Aurus Senat, он представлен в виде седана и лимузина.

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Совокупные продажи автомобиля Aurus Senat в прошлом году достигли 88 экземпляров – на три больше, чем в 2023 году. На продажи внедорожника Komendant пришлось 29 единиц, и четыре экземпляра – на минивэн Arsenal, который, как и Senat, широко представлен в автопарке Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 17
03.03.2025 
Фото:Wikimedia
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