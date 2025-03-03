Лада Искра, Haval H7 и не только — 7 самых главных новинок весны 2025

Эксперт Тимкин рассказал про новые модели на российском авторынке

Январское увеличение утилизационного сбора и последовавший за ним рост цен не привели к спаду продаж – реализация легковых автомобилей по итогам первых двух месяцев идет плюс-минус на уровне прошлого года.

Не утихает активность по части выхода на рынок новых марок. Avatr, Tenet, Rox, KGM – все они успели появиться у нас в этом году.

По части премьер новых моделей тоже все в полном порядке – они следуют одна за другой. Ожидаются как модернизации и свежие исполнения, так и полноценные дебюты – о них и поговорим.

1. Лада Искра

Для России это самая главная новинка не то что весны – всего года! Еще бы, ведь последний раз Лада запускала новую модель в далеком 2015 году. С тех пор в Тольятти обходились без полноценных премьер – только модернизациями и модификациями.

Лада Искра должна была встать на конвейер еще в 2023 году, однако из-за ухода французского партнера запуск пришлось перенести на пару лет.

Дизайн Искры уже не секрет – седан был показан в статике прошлым летом. Но помимо исполнения с трехобъемным кузовом будет еще две – универсал и его приподнятая кросс-версия. Дизайн выдержан в стилистике Гранты и Весты. По размерам Искра находится как раз между этими моделями. По цене (хотя она пока не объявлена) – тоже.

Точных характеристик вазовцы до сих пор не обнародовали. Известно только, что для машины длиной 4333 мм будет предлагаться две силовые установки. Базовый 8-клапанный 90-сильный агрегат 1.5 сочетается с 5-ступенчатой механикой. А вот 16-клапанная 106-сильная модификация будет состыковываться уже с китайской 6-ступенчатой механикой.

2. FAW T90

После ухода с нашего рынка полноразмерного кроссовера Т99 роль флагмана марки перейдет к Т90, продажи которого стартуют в марте.

В гамме FAW кроссовер Т90 – самая свежая модель: первый показ прошел менее двух лет назад.

По размерам он заметно меньше: 4718×1880×1710 мм. За место под солнцем Т90 придется сражаться с такими кроссоверами, как Belgee X70, Haval F7 и Jetour Dashing.

Но в отличие от упомянутых моделей, привод у FAW может быть только передним, что, конечно, ограничит интерес к нему со стороны российских покупателей.

Базовый турбомотор 1.5 (160 л.с.) агрегатируется с 7-ступенчатым роботом, а вот агрегату 2.0 (245 л.с.) полагается 8-ступенчатый автомат.

Цены уже объявлены. С начальным мотором – от 2,78 млн рублей, с 2-литровым – от 3,43 млн рублей.

3. GAC GS4

В том же сегменте, что и FAW T90, будет выступать свежеприбывший GS4 (первые экземпляры уже замечены у дилеров). Его габариты сопоставимы – 4685×1901×1690 мм, однако на роль флагмана «четверка» не претендует, поскольку в гамме GAC эта роль отведена хорошо известному у нас кроссоверу GS8.

В таком ракурсе GS4 напоминает кроссовер Toyota Highlander последнего поколения.

Полного привода, опять-таки, предлагаться не будет – во всех комплектациях он передний. Двигатель – полуторалитровая турбо-«четверка» отдачей 177 л.с., которой ассистирует 7-ступенчатый «мокрый» робот.

В китайской спецификации GS4 весьма динамичен: скорость 100 км/ч набирается за 8,8 с. Будут ли эти данные отличаться от российских – узнаем в ближайшее время.