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Российский авторынок в 2025 году: рост цен и всё больше «китайцев»

Автоэксперт Ломанов: Нашествие китайских машин ожидается в России в 2025 году

В текущем году на авторынке РФ ожидается очередное подорожание, стоимость многих популярных моделей увеличилась уже в начале января, пишет kp.ru со ссылкой на экспертов отрасли.

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К концу месяца из-за повышения утильсбора цены может повысить и АВТОВАЗ. На фоне этого продажи новых машин в России в 2025 году могут упасть на 10%, предполагают специалисты. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что в 2025 году на отечественном рынке также ожидается нашествие китайских авто.

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По его словам, АВТОВАЗу просто больше нечего предложить покупателям, кроме уже существующей линейки моделей, которые успели устареть. Ломанов отмечает, что машины Lada покупают из-за цены, так как они по-прежнему дешевле «китайцев», но в этом их единственное преимущество.

«И чем дальше, тем большую долю российского рынка будут прибирать к рукам китайские компании», – считает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: kp.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 174
13.01.2025 
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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