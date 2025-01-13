Российский авторынок в 2025 году: рост цен и всё больше «китайцев»

Автоэксперт Ломанов: Нашествие китайских машин ожидается в России в 2025 году

В текущем году на авторынке РФ ожидается очередное подорожание, стоимость многих популярных моделей увеличилась уже в начале января, пишет kp.ru со ссылкой на экспертов отрасли.

К концу месяца из-за повышения утильсбора цены может повысить и АВТОВАЗ. На фоне этого продажи новых машин в России в 2025 году могут упасть на 10%, предполагают специалисты. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что в 2025 году на отечественном рынке также ожидается нашествие китайских авто.

По его словам, АВТОВАЗу просто больше нечего предложить покупателям, кроме уже существующей линейки моделей, которые успели устареть. Ломанов отмечает, что машины Lada покупают из-за цены, так как они по-прежнему дешевле «китайцев», но в этом их единственное преимущество.

«И чем дальше, тем большую долю российского рынка будут прибирать к рукам китайские компании», – считает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: kp.ru