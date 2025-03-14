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Уникальный суперкар McLaren Senna продают в России по цене элитного дома

В Москве выставили на продажу суперкар McLaren Senna 2018 г.в. за 200 млн рублей

В российской столице в продажу вышел спорткар McLaren Senna 2018 г. в. с пробегом 120 км. Уникальный суперкар, названный в честь именитого гонщика Формулы-1 Айртона Сенны, продает один из московских дилеров за 200 млн рублей.

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McLaren Senna 2018 г.
McLaren Senna 2018 г.

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Уточняется, что всего было собрано 500 экземпляров этой модели, порядковый номер предлагаемого авто – 331. Под капотом спорткара турбированный восьмицилиндровый мотор объемом 4 л и мощностью 800 л.с., 7-ступенчатый робот. Разгон до «сотни» занимает 2,8 секунды.

Автомобиль темно-серого цвета, а его салон выполнен в ярких оранжевых тонах.

McLaren Senna 2018 г.
McLaren Senna 2018 г.

Ранее «За рулем» назвал топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

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Источник: «Авто.ру»

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Ушакова Ирина
Фото:Авто.ру
Количество просмотров 4
14.03.2025 
Фото:Авто.ру
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