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Aston Martin Valour
13 марта
В мире таких 110 штук: в России продают эксклюзивный гиперкар Aston Martin
Дилер привез в Россию редкий спорткар Aston...

В мире таких 110 штук: в России продают эксклюзивный гиперкар Aston Martin

Дилер привез в Россию редкий спорткар Aston Martin Valour за 327 млн рублей

В России в продаже появился редчайший суперкар Aston Martin Valour. Модель, выпущенную ограниченным тиражом 110 штук, готов привезти под заказ за 327 млн руб. московский дилер.

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Суперкар доступен с 5,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 715 л.с., МКП. Привод задний.

Aston Martin Valour
Aston Martin Valour

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186 л.с., автомат, полный привод, 7 мест — интересный (и не супердорогой) кроссовер

Спортивное купе Valour было представлено в 2023 году. Автомобиль выполнен в стиле ретро, и его создали в честь 110-летнего юбилея марки Aston Martin.

Внешность суперкара выполнена в стилистике классического V8 Vantage. Салон также выполнен в ретростиле. Например, рычаг переключения передач сделан из дерева.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Aston Martin
Количество просмотров 7
13.03.2025 
Фото:Aston Martin
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