В мире таких 110 штук: в России продают эксклюзивный гиперкар Aston Martin
Дилер привез в Россию редкий спорткар Aston Martin Valour за 327 млн рублей
В России в продаже появился редчайший суперкар Aston Martin Valour. Модель, выпущенную ограниченным тиражом 110 штук, готов привезти под заказ за 327 млн руб. московский дилер.
Суперкар доступен с 5,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 715 л.с., МКП. Привод задний.
Aston Martin Valour
Спортивное купе Valour было представлено в 2023 году. Автомобиль выполнен в стиле ретро, и его создали в честь 110-летнего юбилея марки Aston Martin.
Внешность суперкара выполнена в стилистике классического V8 Vantage. Салон также выполнен в ретростиле. Например, рычаг переключения передач сделан из дерева.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Aston Martin
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13.03.2025
Фото:Aston Martin
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