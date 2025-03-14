Поддельные автозапчасти угрожают безопасности коммерческих перевозок — эксперт

Эксперт Новожилов: Отличить контрафакт от заводской запчасти практически невозможно

Контрафактные автозапчасти увеличивают простои коммерческой техники, повышают эксплуатационные расходы, а также угрожают безопасности перевозок.

Сейчас на рынке присутствует большое количество комплектующих, и отличить поддельную деталь от оригинальной достаточно сложно. Таким мнением поделился руководитель отдела запасных частей компании «ААА Траксервис» Андрей Новожилов (официальный дилер MAN, Sinotruk, Isuzu, Hyundai, Ambertruck и JAC).

Почти все оригинальные детали содержат элементы защиты от голограмм, сложной полиграфии упаковки до гравировки серийных номеров и особых маркировок, QR-кодов или штрих-кодов на упаковке, подчеркивает эксперт.

«В некоторых случаях цена на поддельную деталь устанавливается лишь незначительно ниже оригинала, чтобы не насторожить покупателя. То есть цена сама по себе не гарантирует подлинность. Чтобы не стать жертвой контрафакта, автовладельцам рекомендуется проявлять повышенную бдительность при покупке и замене деталей. При малейших сомнениях лучше отказаться от установки детали», – советует специалист.

Некоторые бренды имеют онлайн-платформы для регистрации запчастей, при их покупке покупатель вводит код детали на сайте производителя для активации гарантии, уточняет Новожилов. Но производители контрафакта совершенствуют технологии и полностью копируют даже заводскую упаковку, предупреждает эксперт.

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Источник: quto.ru