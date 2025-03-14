200 л.с., полный привод: в России начали выпускать еще один кроссовер

На заводе в Тульской области начали выпускать новый кроссовер Haval H7

На заводе Haval в Тульской области началось производство кроссоверов H7, информирует пресс-служба бренда. Продажи стартуют весной текущего года.

В РФ автомобиль будет доступен в трех комплектациях. Габариты новинки 4705*1908*1780 мм. Кроссовер оснащается 2-литровым двигателем мощностью 192 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Он доступен с полным приводом.

У модели есть проекционный дисплей с отображением подсказок навигации, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма, голосовое управление, шесть подушек безопасности и прочее. Кроссовер адаптирован для рынка РФ: он получил пакет теплых опций, увеличенный бачок омывающей жидкости до 4,5 л, АКБ увеличенной емкости до 70 Ач.

Haval H7

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Источник: «Газета.ru»