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Новый «китаец» или подержанный «немец»: что выбрать

Эксперт Шагапов сравнил покупку нового китайского и б/у немецкого автомобиля

При покупке машины перед автомобилистом может встать дилемма: купить нового «китайца» или подержанного «немца». О том, что же лучше выбрать, рассказал автоэксперт и автоподборщик Игорь Шагапов.

Он отметил, что если у человека есть опыт и готовность ремонтировать машину самостоятельно, без участия дилера и сервисного гарантийного обслуживания, то есть смысл рассмотреть подержанный немецкий, японский или корейский автомобиль.

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Шагапов напомнил, что многие автозапчасти стоят довольно дорого, поэтому автомобиль нужно выбирать тщательно, возможно, с помощью автоподборщика.

Если в приоритете беспроблемная эксплуатация машины, то лучше покупать нового «китайца», так как любые поломки должен будет устранить дилер по гарантии, отметил Шагапов. Причем лучше брать не «серый» автомобиль, считает он.

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Новый «китаец» стоит как семи-восьмилетний европейский или японский автомобиль со всеми его возрастными проблемами. При этом у покупателя будет гарантийное обслуживание, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
15.03.2025 
Фото:Depositphotos
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