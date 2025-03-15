Новый «китаец» или подержанный «немец»: что выбрать

Эксперт Шагапов сравнил покупку нового китайского и б/у немецкого автомобиля

При покупке машины перед автомобилистом может встать дилемма: купить нового «китайца» или подержанного «немца». О том, что же лучше выбрать, рассказал автоэксперт и автоподборщик Игорь Шагапов.

Он отметил, что если у человека есть опыт и готовность ремонтировать машину самостоятельно, без участия дилера и сервисного гарантийного обслуживания, то есть смысл рассмотреть подержанный немецкий, японский или корейский автомобиль.

Шагапов напомнил, что многие автозапчасти стоят довольно дорого, поэтому автомобиль нужно выбирать тщательно, возможно, с помощью автоподборщика.

Если в приоритете беспроблемная эксплуатация машины, то лучше покупать нового «китайца», так как любые поломки должен будет устранить дилер по гарантии, отметил Шагапов. Причем лучше брать не «серый» автомобиль, считает он.

Новый «китаец» стоит как семи-восьмилетний европейский или японский автомобиль со всеми его возрастными проблемами. При этом у покупателя будет гарантийное обслуживание, подытожил специалист.

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Источник: Автоновости дня