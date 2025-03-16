Почему нельзя надолго оставлять машину без движения: ответ эксперта

Эксперт Константинов: простой автомобиля может привести к проблемам с кузовом

Долгий простой может повлечь немало проблем, которые плохо скажутся на техническом состоянии автомобиля, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

Так, аккумулятор постепенно разряжается из-за работы сигнализации, бортовых систем и естественного саморазряда. При простое в несколько недель или месяцев АКБ может полностью разрядиться, что приведет к необходимости его замены, сообщил Константинов.

Из-за простоя могут начать ржаветь детали двигателя, тормозной системы и других узлов. Также из-за этого деформируются шины, а технические жидкости теряют свои свойства. Кроме того, в таких условиях окисляется масло в моторе, из-за чего оно может потерять свои смазывающие свойства.

Возможны поломки топливной системы, так как в бензобаке могут скапливаться конденсат и загрязнения. Кроме того, при долгом простое на кузове машины может появиться коррозия, а в салоне – запахи и плесень.

Возможны также проблемы с резиновыми деталями и тормозными колодками, так как резина со временем теряет эластичность, а колодки могут закиснуть на месте.

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Источник: Российская газета