Этот вместительный пикап обновился: известны цены

Great Wall начал продажи в России пикапа GWM Poer KingKong 2025 года выпуска

Автопроизводитель Great Wall начал продажи в России пикапов GWM Poer KingKong 2025 г. в. Цены на них те же, что и на версии 2024 года, но не действует прямая скидка, поэтому по факту они дороже на 200 тыс. рублей.

GWM Poer King Kong 2025

Цены на GWM Poer KingKong 2025 года (в рублях):

Бензиновая Comfort – 3 299 000;

Дизельная Comfort – 3 299 000;

Бензиновая Elite – 3 499 000;

Дизельная Elite – 3 499 000.

Цены на GWM Poer KingKong 2024 года с учетом скидки (в рублях):

Бензиновая Comfort – 3 099 000;

Дизельная Comfort – 3 099 000;

Бензиновая Elite – 3 299 000;

Дизельная Elite – 3 299 000.

GWM Poer KingKong – это самый большой Great Wall на российском рынке. Его размеры (длина/ширина/высота): 5641/1880/1815 мм, а сам грузовой отсек длиной 1,8 м рассчитан на груз до 975 кг.

Интерьер GWM Poer King Kong 2025

Пикап доступен с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 190 л. с. (360 Нм) и 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. (400 Нм) в связке с МКП6, с подключаемым полным приводом, дополненным понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

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Источник: Автоновости дня