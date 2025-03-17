Этот вместительный пикап обновился: известны цены
Автопроизводитель Great Wall начал продажи в России пикапов GWM Poer KingKong 2025 г. в. Цены на них те же, что и на версии 2024 года, но не действует прямая скидка, поэтому по факту они дороже на 200 тыс. рублей.
Цены на GWM Poer KingKong 2025 года (в рублях):
- Бензиновая Comfort – 3 299 000;
- Дизельная Comfort – 3 299 000;
- Бензиновая Elite – 3 499 000;
- Дизельная Elite – 3 499 000.
Цены на GWM Poer KingKong 2024 года с учетом скидки (в рублях):
- Бензиновая Comfort – 3 099 000;
- Дизельная Comfort – 3 099 000;
- Бензиновая Elite – 3 299 000;
- Дизельная Elite – 3 299 000.
GWM Poer KingKong – это самый большой Great Wall на российском рынке. Его размеры (длина/ширина/высота): 5641/1880/1815 мм, а сам грузовой отсек длиной 1,8 м рассчитан на груз до 975 кг.
Пикап доступен с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 190 л. с. (360 Нм) и 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. (400 Нм) в связке с МКП6, с подключаемым полным приводом, дополненным понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
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Источник: Автоновости дня