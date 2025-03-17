#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер ВАЗ-2105
17 марта
В продаже появилась «пятерка» Жигули в заводском состоянии: известна цена
В Ставропольском крае на продажу выставили...
Названы самые недорогие семиместные кроссоверы в России
17 марта
Названы самые недорогие семиместные кроссоверы в России
Топ-5 самых дешевых 7-местных кроссоверов в...
Geely EX5
17 марта
Начало продаж в РФ кроссовера Geely EX5: запас хода – 430 км и премиальная «начинка»
Цены на электрический кроссовер Geely EX5 в...

В продаже появилась «пятерка» Жигули в заводском состоянии: известна цена

В Ставропольском крае на продажу выставили седан ВАЗ-2105 1996 г. в. за ₽1 млн

В Ставропольском крае на продажу выставили редкий экземпляр ВАЗ-2105 1996 г. в. Машина сохранилась в заводском состоянии, а в салоне до сих пор ощущается запах нового автомобиля.

ВАЗ-2105
ВАЗ-2105

ВАЗ-2105 производился в Тольятти с 1980 по 2010 год, что сделало его самым долго выпускающимся автомобилем Волжского автозавода. У «капсулы времени» из Ставрополья на колёсах до сих пор стоит заводская резина, а кузов украшают алюминиевый бампер и блок-фары с очистителем.

ВАЗ-2105
ВАЗ-2105
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги

Под капотом «пятерки» мотор объёмом 1,5 литра мощностью 71 л.с. и 5-ступенчатая МКП. Пробег у автомобиля совсем небольшой – 11,5 тысяч километров. Стоимость авто 1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

Интерьер ВАЗ-2105
Интерьер ВАЗ-2105
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avito

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Авито
17.03.2025 
Фото:Авито
Поделиться:
Оцените материал:
0