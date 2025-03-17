В продаже появилась «пятерка» Жигули в заводском состоянии: известна цена

В Ставропольском крае на продажу выставили седан ВАЗ-2105 1996 г. в. за ₽1 млн

В Ставропольском крае на продажу выставили редкий экземпляр ВАЗ-2105 1996 г. в. Машина сохранилась в заводском состоянии, а в салоне до сих пор ощущается запах нового автомобиля.

ВАЗ-2105

ВАЗ-2105 производился в Тольятти с 1980 по 2010 год, что сделало его самым долго выпускающимся автомобилем Волжского автозавода. У «капсулы времени» из Ставрополья на колёсах до сих пор стоит заводская резина, а кузов украшают алюминиевый бампер и блок-фары с очистителем.

ВАЗ-2105

Под капотом «пятерки» мотор объёмом 1,5 литра мощностью 71 л.с. и 5-ступенчатая МКП. Пробег у автомобиля совсем небольшой – 11,5 тысяч километров. Стоимость авто 1 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Focus2Move привел топ-10 самых популярных автобрендов в мире в 2025 году.

Интерьер ВАЗ-2105

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Источник: Avito