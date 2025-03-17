«Показушных» нарушений будет меньше: в РФ впервые завели уголовное дело за дрифт

Эксперт Франк: Уголовное дело за дрифт может стать прецедентом

В Саратовской области впервые возбудили уголовное дело за опасное вождение. 18-летний Гор Багдасарян, управлявший ВАЗ-2107 без водительских прав и полиса ОСАГО, устроил дрифт на оживленном перекрестке города.

Ситуацию и ее возможные последствия прокомментировала генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

24 января молодой человек сперва совершил занос на пешеходном переходе, затем выехал на встречную полосу и продолжил опасные маневры. Дело расследуется по статье 267.1 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации транспорта»), предусматривающей до двух лет лишения свободы или штраф до 300 тыс. рублей. Дополнительно водитель оштрафован за отсутствие документов, выезд на встречную полосу и чрезмерную тонировку. В ведомстве надеются, что этот случай станет сигналом для любителей экстремальной езды.

Комментарий эксперта

Ирина Франк, управляющий директор компании FRANK AUTO:

– Данное дело имеет все шансы стать прецедентом. Жесткая реакция правоохранительных органов, особенно в сочетании с уголовной статьей, демонстрирует сдвиг в практике борьбы с опасным вождением.

Однако эффект будет достигнут только при систематическом применении таких мер. Если подобные случаи получат широкую огласку, это может снизить число «показушных» нарушений, особенно среди молодежи, которая часто ищет внимания в соцсетях.

Также Франк отмечает, что дрифт в городе – это не просто хулиганство, а прямая угроза жизни. В условиях плотного трафика и пешеходных зон потеря контроля над автомобилем даже на секунду может привести к катастрофе. Резкие маневры дезориентируют других водителей, повышая риск массовых ДТП. Кроме того, шум и агрессивная езда провоцируют стресс у участников движения, создавая эффект «цепной реакции» нарушений. Законодательное ужесточение здесь оправдано: безопасность на дорогах должна быть в приоритете над желанием выделиться.

Эксперт подчеркивает, что подобные прецеденты важны, но требуют подкрепления профилактикой – например, образовательными программами для молодых водителей и популяризацией автодромов для безопасного экстрима.

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