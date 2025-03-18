#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dongfeng 580
18 марта
Цифры удивят: аналитики подсчитали расходы на владение автомобилями Dongfeng
НАПИ: владелец Dongfeng 580 за 5 лет потратит...
Они ушли, но думают вернуться – какой бизнес снова попросится в Россию
18 марта
Они ушли, но думают вернуться – какой бизнес снова попросится в Россию
Орлов: автоконцерны, бренды одежды и...
За что автовладельцу могут ограничить выезд за рубеж — разбираемся с юристом
18 марта
За что автовладельцу могут ограничить выезд за рубеж — разбираемся с юристом
Юрист Воропаев объяснил, какие наказания грозят...

Цифры удивят: аналитики подсчитали расходы на владение автомобилями Dongfeng

НАПИ: владелец Dongfeng 580 за 5 лет потратит на эксплуатацию 2,5 млн

Затраты на владение кроссовером Dongfeng (DFSK) iX7 за пять лет эксплуатации в Москве составят 3 млн рублей при цене нового автомобиля 3,6 млн рублей, на владение кроссовером Dongfeng 580 придется потратить в тот же период столько же, сколько стоит новая машина (2,5 млн рублей).

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Dongfeng 580
Dongfeng 580

Рекомендуем
Нелегкий выбор: новый китайский кроссовер или премиум за те же деньги

На эксплуатацию кроссовера Dongfeng (DFSK) iX5 за пять лет нужно будет потратить 2,37 млн рублей при стоимости новой машины 2,39 млн рублей. На содержание, заправку и обслуживание седана Dongfeng Shine Max за тот же период нужно будет выложить 2,48 млн рублей при цене новой машины в 2,2 млн рублей.

Что касается затрат на техобслуживание, дороже всего обойдется кроссовер iX7 (324 тыс. рублей). На IX5 эти затраты составят 318,8 тыс. рублей, на Dongfeng 580 – 256,7 тыс. рублей, на седан Shine Max– 234,4 тыс. рублей.

Dongfeng 580
Dongfeng 580

Ранее «За рулем» перечислил семь автобрендов, снизивших цены на машины в России.

Источник: НАПИ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Dongfeng
18.03.2025 
Фото:Dongfeng
Поделиться:
Оцените материал:
0