Цифры удивят: аналитики подсчитали расходы на владение автомобилями Dongfeng

НАПИ: владелец Dongfeng 580 за 5 лет потратит на эксплуатацию 2,5 млн

Затраты на владение кроссовером Dongfeng (DFSK) iX7 за пять лет эксплуатации в Москве составят 3 млн рублей при цене нового автомобиля 3,6 млн рублей, на владение кроссовером Dongfeng 580 придется потратить в тот же период столько же, сколько стоит новая машина (2,5 млн рублей).

Dongfeng 580

На эксплуатацию кроссовера Dongfeng (DFSK) iX5 за пять лет нужно будет потратить 2,37 млн рублей при стоимости новой машины 2,39 млн рублей. На содержание, заправку и обслуживание седана Dongfeng Shine Max за тот же период нужно будет выложить 2,48 млн рублей при цене новой машины в 2,2 млн рублей.

Что касается затрат на техобслуживание, дороже всего обойдется кроссовер iX7 (324 тыс. рублей). На IX5 эти затраты составят 318,8 тыс. рублей, на Dongfeng 580 – 256,7 тыс. рублей, на седан Shine Max– 234,4 тыс. рублей.

Dongfeng 580

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Источник: НАПИ