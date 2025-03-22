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Ford Explorer Tremor 2026 года уже готов к приключениям

Семейство Ford Explorer пополнится версией 2026 года Tremor

Семейство Ford Explorer вновь расширяется, и теперь в его линейке появилась новинка, ориентированная на любителей сложных внедорожных маршрутов, – Explorer Tremor 2026 года.

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Эту версию для любителей активного отдыха представил сам генеральный директор Ford Джим Фарли, который на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России) анонсировал ее появление, а также поделился тизерным изображением.

Новые внедорожные возможности

Explorer Tremor 2026 года заменит прошлогоднюю Timberline и предложит автомобилистам более мощную и защищенную версию внедорожника. Основные обновления касаются улучшенной подвески и увеличенного дорожного просвета, что повысит проходимость автомобиля на сложных участках. У автомобиля внедорожные шины, защитные пластины и специально настроенные на бездорожье режимы вождения.

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Кроме того, от стандартного Explorer модель будет отличаться стилистическими акцентами, такими как яркие желтые элементы и крюки для подъема, которые будут подчеркивать ее готовность к самым экстремальным условиям. Также на тизере можно заметить обновленный задний бампер и эмблему Tremor.

Мощные двигатели и высокие технологии

Ожидается, что Explorer Tremor будет доступен с двумя вариантами моторов: 2,3-литровым четырехцилиндровым EcoBoost мощностью 300 л. с. и 3-литровым EcoBoost V6, развивающим 400 л. с.

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В салоне будет установлена привычная 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 13,2-дюймовая информационно-развлекательная система со встроенным браузером Google. Водители смогут использовать Google Maps, Google Assistant и магазин Google Play прямо в автомобиле.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
22.03.2025 
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