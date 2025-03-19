Названы самые аварийные мотоциклы в России

«Страховой Дом ВСК»: мотоциклы Yamaha, Honda и Kawasaki стали самыми аварийными

Мотоциклы брендов Yamaha, Honda и Kawasaki чаще всего попадали в ДТП на российских дорогах, сказано в совместном исследовании «Страхового Дома ВСК» и ГК «Автодом». Уточняется, что на Yamaha приходится 22% аварий с мотоциклами.

Далее следуют Honda (18%), Kawasaki (16%), Suzuki, Ducati и BMW (по 7%). В целом число аварий, виновниками которых стали мотоциклисты, за год выросло в 1,8 раза.

Большая часть аварий с байками фиксируется в сентябре и июле (25 и 18% соответственно). В большинстве случаев виновниками ДТП становятся мужчины 30–40 лет (37% от общего числа). Аналитики пояснили, что аварийность с участием женщин-мотоциклистов заметно падает: с 14% в 2023 году до 10% в 2024 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Известия»