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Названы самые аварийные мотоциклы в России

«Страховой Дом ВСК»: мотоциклы Yamaha, Honda и Kawasaki стали самыми аварийными

Мотоциклы брендов Yamaha, Honda и Kawasaki чаще всего попадали в ДТП на российских дорогах, сказано в совместном исследовании «Страхового Дома ВСК» и ГК «Автодом». Уточняется, что на Yamaha приходится 22% аварий с мотоциклами.

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Далее следуют Honda (18%), Kawasaki (16%), Suzuki, Ducati и BMW (по 7%). В целом число аварий, виновниками которых стали мотоциклисты, за год выросло в 1,8 раза.

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Большая часть аварий с байками фиксируется в сентябре и июле (25 и 18% соответственно). В большинстве случаев виновниками ДТП становятся мужчины 30–40 лет (37% от общего числа). Аналитики пояснили, что аварийность с участием женщин-мотоциклистов заметно падает: с 14% в 2023 году до 10% в 2024 году.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
19.03.2025 
Фото:Unsplash
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