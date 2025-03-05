За право купить самый шедевральный мотоцикл покупателям устроят лотерею

Harley-Davidson выпустит лимитированную серию самого мощного в истории мотоцикла

Знаменитый производитель мотоциклов Harley-Davidson презентовал модель CVO Road Glide RR, создатели которого вдохновились байками, участвующими в популярной гоночной серии King of Baggers.

Модель получила особую версию фирменного мотора Sreamin’ Eagle мощностью 155 л.с. Такой показатель позволяет называть CVO Road Glide RR самым мощным и динамичным серийным Harley-Davidson из когда-либо созданных.

Harley-Davidson CVO Road Glide RR

V-Twin сохранил штатный объем 2147 кубических сантиметров, но двигателю переделали системы впуска и выпуска, у новинки новые клапаны, другой распредвал и другие новшества. Мотор способен достичь 6500 об/мин., генерируя 204 Нм уже на 1750 об/мин. Также изменено передаточное соотношение главной передачи, установлены модифицированное сцепление и титановый выхлопной тракт Akrapovic.

Переднюю и заднюю подвески модернизировали при помощи компонентов Ohlins. На переднем колесе установили 43-миллиметровые Öhlins FGR 253 Hypersport Superbike, сзади – амортизаторы с выносными резервуарами.

Полностью регулируемые элементы взяли от гоночных байков, дорожный просвет мотоцикла увеличен на 50 мм, благодаря чему он легче проходит повороты, при этом посадка пилота стала выше примерно на 60 мм. Также модель оснастили тормозами Brembo с 4-поршневыми суппортами.

Harley-Davidson CVO Road Glide RR

Вес мотоцикла снизили более чем на 20 кг за счет использования алюминия и композитов. Кроме того, мотоцикл обзавелся новой акустической системой Harley-Davidson Audio, построенная на динамиках и усилителях Rockford Fosgate. Всего выпустят 131 такой мотоцикл по цене 110 тыс. долларов (примерно 9,8 млн по актуальному курсу). Продажи доверят избранным дилерам, а за право покупки CVO Road Glide RR покупателям придется бороться посредством лотереи.

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Источник: harley-davidson.com