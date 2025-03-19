Назван топ-5 популярных авто с пробегом за 1,5 млн рублей

В пятерку популярных подержанных авто за 1,5 млн рублей вошел Chery Tiggo 4

В феврале средняя цена автомобиля с пробегом на российском авторынке составила 1 миллион 483 тысячи рублей. Источник отмечает, что по сравнению с январем 2025 года этот показатель немного снизился – на 0,1%.

Первое место среди автомобилей, которые можно приобрести за эти деньги (примерно 1,5 млн рублей), занял 5-летний Kia Rio. Такие машины за обозначенную цену на авторынке РФ предлагаются чаще всего.

Также в лидирующую группу популярных подержанных автомобилей за 1,5 миллиона рублей вошли два «француза» и одна «японка»: 6-летний Renault Duster, 7-летний Renault Kaptur и 8-летняя Toyota Corolla.

А среди более молодых машин в ценовой группе около полутора миллионов рублей в бестселлеры выбился 3-летний Chery Tiggo 4. Пожалуй, это один из первых случаев, когда китайский автомобиль занял на российском рынке столь высокое место в рейтинге популярности авто с пробегом.

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Источник: Автостат